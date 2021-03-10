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Son Dakika! Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 13:32 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre, e-Devlet'te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) borç ve bilgilendirme hizmetinin başladığını duyurdu.

Son Dakika! Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak, e-Devlet'te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) borç ve bilgilendirme hizmetinin başladığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini korumak amacıyla bilgilendirme hizmeti başlatıldı.

e-DEVLET'TE OGS VE HGS HİZMETİ!

Vatandaşlar, e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile 'Araçlarım' bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabilecek. Aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacak.

İhlalli geçişlerin sık yaşandığı, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verilecek.Öte yandan, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli faktörlerden bozulabildiği ve vatandaşların farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıkları belirtilerek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edilebileceği aktarıldı.

(DHA)

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