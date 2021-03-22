Son dakika Ata altın fiyatları! | 22 Mart Ata altın fiyatları ne kadar? Ata altın fiyatları ne kadar oldu?

Bir süredir aynı seyirde devam eden altın fiyatları, yurtdışı piyasa hareketliliğinden etkilenen taraf oldu. Dolar ve döviz kurlarında yaşanan bu değişiklik bir süredir paralel ilerleyen Ata altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Bu gelişmelerden sonra ise yatırımcılar Ata altın fiyatlarını merak etmeye başladı.
Ata altını alış fiyatı 2,760 TL’den işlem görürken, Ata altını satış fiyatı ise 2,831 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 453,33 TL
SATIŞ: 453,43 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 725,33 TL
SATIŞ: 741,36 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1,446 TL
SATIŞ: 1,482 TL
ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 6.521 TL
SATIŞ: 6,634 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,901 TL
SATIŞ:2,956 TL
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