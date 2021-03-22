Son dakika Ata altın fiyatları! | 22 Mart Ata altın fiyatları ne kadar? Ata altın fiyatları ne kadar oldu?

Bir süredir aynı seyirde devam eden altın fiyatları, yurtdışı piyasa hareketliliğinden etkilenen taraf oldu. Dolar ve döviz kurlarında yaşanan bu değişiklik bir süredir paralel ilerleyen Ata altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Bu gelişmelerden sonra ise yatırımcılar Ata altın fiyatlarını merak etmeye başladı.

ATA ALTINI NE KADAR OLDU?

Ata altını alış fiyatı 2,760 TL’den işlem görürken, Ata altını satış fiyatı ise 2,831 TL’den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 453,33 TL

SATIŞ: 453,43 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 725,33 TL

SATIŞ: 741,36 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1,446 TL

SATIŞ: 1,482 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.521 TL

SATIŞ: 6,634 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2,901 TL

SATIŞ:2,956 TL



