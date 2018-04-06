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Son dakika: Bakan Ağbal'dan flaş faiz açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız" dedi.

Son dakika: Bakan Ağbal'dan flaş faiz açıklaması!

Maliye Bakanı Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ağbal, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Faizlerin aşağıya düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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