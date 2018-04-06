Maliye Bakanı Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ağbal, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Faizlerin aşağıya düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız.
Son dakika: Bakan Ağbal'dan flaş faiz açıklaması!
Tarımsal destek ödemeleri başladı
Borsa güne satıcılı başladı
Dolar ve Euro'da yeni zirve!
Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve altın fiyatları
Halkbank hisseleri, yüzde 20 prim yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum