FİNANS

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başladığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

tweet

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da, "Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Borsa İstanbul A.Ş.’nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi."
Açıklamaya göre, 1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
Buna göre, meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. M. Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

(DHA)

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı!Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı!
Hazine alacakları 18,2 milyar liraHazine alacakları 18,2 milyar lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan atilla son dakika Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

O süre 40 dakikaya iniyor!

O süre 40 dakikaya iniyor!

Fiyatların düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

Fiyatların düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 23 yorum
Hayırlı işler. Dönüyor gene biişeyler
Bende Amerikada yargılanmak istiyorum..!
ben bi gidip abd de tutuklanayım. geleceğim kurtulur.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorine 9 kuruş zam

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam

Son dakika! Bakan Albayrak'tan TRT World Forum'da önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı!

Hazine alacakları 18,2 milyar lira

Hazine alacakları 18,2 milyar lira

Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

Lavrov: Türk Akımı’nın ikinci hattı 2020’de hazır olacak

Rusya Türk Akımı ile tarih verdi

Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.