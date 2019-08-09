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Son dakika! Bakan Albayrak: İlk kez cari fazla verdik

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdi. Kur ataklarına rağmen dengeleme sürecini hedeflerimizin öresine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırdık" dedi.

Son dakika! Bakan Albayrak: İlk kez cari fazla verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.

Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." dedi


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