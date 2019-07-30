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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" derken Kurban Bayramı tatiline ilişkin ise "Tatilin uzatılmasına olumlu bakmıyorum.' diye konuştu.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi faizleri

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