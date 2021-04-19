Son Dakika: Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan son dakika açıklama yaparak, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Merkez olağanüstü bir durumla karşılaştığında doğrudan alım veya satım müdahalesi yapabiliyor. 15 gün sonra ne kadar alım ve satım yaptığını kamuoyuyla paylaşıyor.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi merkez bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, Burada MB'nin bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok. Platformalarda işlem yapan taraflar birbirlerini bilmiyor. MB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

2017’deki protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir.

"KİMSEYİ YOLSUZLUKLA SUÇLAYAMAZSINIZ"

Bunun örnekleri başka ülkelerde de var, biz de Kasım'dan bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmedik. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız.