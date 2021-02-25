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  4. Son Dakika: Bakan Elvan'dan 'Ekonomik Reform' açıklaması! Tarih verdi

Son Dakika: Bakan Elvan'dan 'Ekonomik Reform' açıklaması! Tarih verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 08:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Ekonomik Reform' çalışmalarında sona gelindiğini, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan 'Ekonomik Reform' açıklaması! Tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Ekonomik Reform' çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Elvan açıklamasında şunları ifade etti:

"Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.

Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.

2021 yılı reformlar yılı olacak"


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Okuyucu Yorumları 20 yorum
mattan sonra ucuyoruz...tmm oymoy yok
Vatandaş menfaati için birşey olmayacağını biliyoruz.Vergi kaçakçısı biyük şirketleri kollamaya dewam....
lütfi bey internet kafeciyim bir yıldır bütün masraflar cebimden çıktı aldığımız para 2bin tl bozdur bozdur harca kalanınıda kötü zamanlar için saklarız bi de ciro kaybı var kimlere verildiği belli değil ben bir yıldır kapalıyım bize yok kime varsa artık bi de çıkıyor ekonomik reform ya güldürmeyin bende diyorum 2023 varmaz bu iş hocam
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