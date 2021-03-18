Son Dakika: Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına 'ek ödeme' müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6'ncı Dönem 6'ncı Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının her gününün başka bir zorlukla geçtiğini belirten Bakan Koca, sağlık çalışanlarının hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiğini söyledi. Tüm koruyucu tedbirlere rağmen pandemiden etkilenenlerin yine sağlık çalışanları olduğunu belirten Koca, "Bu dönemde çok sayıda personelimizi kaybettik. Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın acılarını yaşamayı ve iyileşerek aramıza katılan arkadaşlarımızın mücadelemize yeniden destek vermesinin tesellisiyle işlerimize hiç aksatmadan devam ettik. Tek bir boşluk bırakmadan, evdeki hastanın takibinden yoğun bakımdaki en ağır hastanın takibine kadar her aşamada sağlık çalışanlarının fedakarlığını ve adanmışlığını görmek mümkün" dedi.

'EK ÜCRETLERDE HAKKANİYET EKSİKLİĞİNİN FARKINDAYIZ'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlere ilişkin, "Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var" diye konuştu.