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  4. Son Dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatıyor

Son Dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 10:02 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son dakika yaptığı açıklamada, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceği duyuruldu.

Son Dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatıyor

Son dakika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Ödemeler hesap numarasına yapılırken, IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilen Nakdi Ücret Desteği (ücretsiz izin parası) uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bakan Selçuk haberi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı;

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

  • 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

  • SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

  • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Fiyatlar çıldırmış vaziyette Pahalılık son safhada Alım gücü bitik Para pul oldu TL nin değeri sıfır Millet kan ağlıyor Millet can çekişiyor , Ama olsun hedef 2023 nede olsa uçuyoruz ama uçurumdan aşağıya doğru uçuyoruz ????????????????????????????????????
allah razı olsun
peki bu haksız yere isten çıkartılıp tekrar işe iade si olanlar neden alamıyor bu haksızlığa kim dur diyecek
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