Son Dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatıyor

Son dakika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağı duyuruldu.
Ödemeler hesap numarasına yapılırken, IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilen Nakdi Ücret Desteği (ücretsiz izin parası) uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bakan Selçuk haberi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı;
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg
Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;
a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,
17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
b) İş akdi feshedilenler için,
15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,
Şartlarının oluşması gerekmektedir.
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