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Son dakika: Benzin fiyatlarında 12 kuruşluk indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.

Son dakika: Benzin fiyatlarında 12 kuruşluk indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. (AA)

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ne güzel yaw 2 gün önce 27 kuruş zam yap sonra 12 kuruş indir keriz yerine mi koyuyonuz milleti
bindirim 27 inidirim 12 yürü beeee
zamdan indirim !?
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