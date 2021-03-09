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Son Dakika: Benzine zam geldi! Pompa fiyatlarına yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 17:56 | Son Güncelleme

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre 10/03/2021 itibarıyla benzinde 30 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Yapılan artış pompa fiyatlarına yansımayacak.

Son Dakika: Benzine zam geldi! Pompa fiyatlarına yansımayacak

EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 30 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu açıklama yapıldı;

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