Son dakika: Çeyrek altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Mart anlık çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarında da bir hareketliliğe sebep oldu. Anlık çeyrek altın fiyatları sürekli bir değişkenlik gösterse de şu an için çeyrek altın fiyatı alışta 740,44 TL’den işlem görürken, satışta 756,79 TL’den işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. ANLIK ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Anlık olarak çeyrek altın 740,44 TL alış ve 756,79 TL satış fiyatına sahip. TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI! Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.