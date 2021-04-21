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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kısa çalışma ödeneği devam edecek!

21.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması yaparak, kısa çalışma ödeneği ve KDV indirimi sürelerinin uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." diyerek müjdeyi verdi.

KDV İNDİRİMİ SÜRECEK

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şu açıklamayı yaptı; "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." şeklinde konuştu..

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği
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