Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin'den sonra ikinci sıradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin (UNDP IICPSD) hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulunun ilan edileceği programa bir video mesaj gönderdi.

Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle zirvenin bu sene hibrit bir programla gerçekleştirildiğine değinerek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti ve zirveye katkı sunan katılımcılara şükranlarını sundu.

Erdoğan, koronavirüs salgınının beşeri ilişkilerden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık."