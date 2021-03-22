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Son dakika Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 22 Mart anlık Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 03:18 | Son Güncelleme

Düğünleri vazgeçilmezi ve aynı zamanda en büyük yatırım araçlarından biri olan altınlar, döviz kurunda yaşanan hareketlilikten etkilendi. Yurtdışı piyasalarının erken açılması sebebiyle kurlarda büyük hareketlilik yaşandı. Cumhuriyet altını fiyatları da hareketlilikten etkilenerek yükselişe geçti. Peki Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 22 Mart anlık Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Bir süredir altın fiyatlarında pek bir değişiklik gözlemlenmiyordu. Cumartesi günü Merkez Bankası’nda gerçekleşen görev değişiminin ardından ise erken açılan Asya piyasalarında yaşanan sert geçişler Cumhuriyet altını fiyatlarını da etkiledi. Yatırım yapmak veya elindeki altını satmak için altın fiyatlarını takip eden vatandaşlar ise Cumhuriyet altınının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını son kapanışını 2 bin 704 TL’den yapmıştı. 22 Mart anlık olarak Cumhuriyet altını alış fiyatı 2 bin 914 TL, satış fiyatı ise 3 bin 33 TL.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,25 TL
SATIŞ: 455,34 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 728,40 TL
SATIŞ: 744,48 TL

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1,456 TL
SATIŞ: 1,520 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 6.521 TL
SATIŞ: 6,634 TL

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,760 TL
SATIŞ:2,831 TL

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