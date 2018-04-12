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Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dev lojistik şirketi UN Ro-Ro'yu 950 milyon euroya Danimarkalı DFDS satın aldı.

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Danimarkalı DFDS tarafından yapılan açıklamada, UN Ro-Ro'nun 950 milyon euro karşılığında satın alındığı duyuruldu. Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

Açıklamada U.N. Ro-Ro'nun son derece kârlı bir şirket olduğu ve pazar payı itibariyle Türkiye'de en yakın rakibini ikiye katladığı belirtildi.

Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro'da 12 Ro-Ro gemisi bulunuyor. Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor.

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

NAKLİYECİLER KURMUŞTU

UN Ro-Ro, 1994 yılında 48 Türk nakliyecisinin bir araya gelerek, Türkiye’den Avrupa’ya (İtalya’nın Trieste Limanı’na), denizyoluyla yük taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
lojistik şirketi DFDS UN Ro-Ro
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
şaşırdıkmı hayır.
Bütün büyük şirketler bir bir kaçıyor...
Sat sat sat...
satan satana ülkeyi satmak için resmen kanpanya var
HEMEN SATIN, GENİŞLETELİM BÜYÜTELİM DEMİYORSUNUZ. BAŞKA BİLDİĞİNİZ BİR ŞEY YOK. BOŞ KAFALAR....
Türkiye ye peşkes cekiyorlar
Bu gidişat nereye gidiyor böyle elde bir tane Türk firması kalmayacak Osmanlının son dönemlerinden ne farkı kaldı her yer yabancılaşmaya başladı her yer !!
Yanlis sasirdik mi hayir diyenler ve sat sat diyenler vs. bu sirket devlet sirketi degil ha. sokakda ayaginiza tas değse devlwt yapti diyeceksiniz.
sinsice BOP hizmetkarları sayesinde ülkemizde tüketim kalkınması yürütülüyor,ayrıca paramızın aşırı değer kaybı var şiketlerimiz yabancılar için çok ucuza geliyor,döviz böyle devam ederse çok şirket satılır veya batar
KOCA ŞİRKETLER ÜLKEMDE Kİ İSTİKRARSIZLIĞI GÖRÜP ÖNLEM ALMAK İÇİN GAYRİMENKULLERİNE KADAR SATIP NAKİT PARA İLE İSTEDİKLERİ YERDE YAŞAMAK İSTİYORLAR.KİME VE NEYE GÜVENSİNDE SATMASIN.EMPATİ KURUN LÜTFEN.
dedelerimiz atalarımız kanıyla canıyla bu toprakları aldı ama bi hırsız gelip ülkenin başına herşeyimizi satıyor uyumayalım dökülelim sokaklara yakalım yıkalım
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