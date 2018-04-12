Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Danimarkalı DFDS tarafından yapılan açıklamada, UN Ro-Ro'nun 950 milyon euro karşılığında satın alındığı duyuruldu. Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

Açıklamada U.N. Ro-Ro'nun son derece kârlı bir şirket olduğu ve pazar payı itibariyle Türkiye'de en yakın rakibini ikiye katladığı belirtildi.

Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro'da 12 Ro-Ro gemisi bulunuyor. Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor.

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

NAKLİYECİLER KURMUŞTU



UN Ro-Ro, 1994 yılında 48 Türk nakliyecisinin bir araya gelerek, Türkiye’den Avrupa’ya (İtalya’nın Trieste Limanı’na), denizyoluyla yük taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuştu.