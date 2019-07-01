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Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı kurban kesim bedeli

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