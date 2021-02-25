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  4. Son Dakika: Dolar 7.44 seviyesini gördü! Dolarda son durum

Son Dakika: Dolar 7.44 seviyesini gördü! Dolarda son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 21:51 | Son Güncelleme

Dolar kuru akşam saatlerinde 7.44 TL’ye kadar yükseldikten sonra önce 7.38’e ardından da 7.34’e indi.

Son Dakika: Dolar 7.44 seviyesini gördü! Dolarda son durum

Dolar/TL tarafında yükseliş ivmesi etkisini devam ettirdi. Dolar 7.44 seviyesini gördü. Her şey ABD’de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da bu endişeleri artırdı.

Kur, TSİ 21.16'da 7.44 seviyesine ulaştı. TL bu seviye ile yüzde 3.8 değer kaybederken Meksika pesosu, Güney Afrika randı da aynı şekilde değer yitirdi. Ancak TL’deki hareket diğer piyasalara göre bir parça daha fazla oldu.

Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamış ve 7'nin altını görmüştü.

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