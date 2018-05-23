Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletme çalışmaları için ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık kredi onaylandı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi" olarak bir finansman paketinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu proje kapsamında yer alan ve Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini artıracak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için Kasım 2005'te 325 milyon dolar, Temmuz 2014'te de 400 milyon dolar tutarında iki kredinin onaylandığı hatırlatıldı.

Tesisin başlangıç kapasitesinin bir milyar metreküp olduğu kaydedilen açıklamada, " (Tuz Gölü) Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi, hükümetin depolama tesisisin büyüklüğünü yine aynı yerde yapılacak yatırım ile 5 katına çıkartmaya yönelik çabalarını destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından uygulanacak olan Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'nin üç bileşenden oluşacağı da vurgulandı.