Son dakika! Elazığ ve Malatya için 3 ay boyunca mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi" denildi.

Açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinden meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edilmiştir. Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle vergi usul kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir. Mücbir sebep süresinde; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunun 115’incisi maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.” denildi.