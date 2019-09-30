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Son dakika! Elektriğe yüzde 14.90 zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14.90 zam yapıldı.

Son dakika! Elektriğe yüzde 14.90 zam geldi

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son dakika elektrik zam

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
allahım bu kış nasıl gececek
Ver Mehterii!!!
haha deliriuorum galiba hahahahahhaaha
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