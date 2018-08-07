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Son dakika...Emekliye bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekli için müjdeli haber geldi. Emekli SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek. İşte emekli ikramiyelerinde son durum...

Son dakika...Emekliye bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyenin tarihi belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

11,7 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekl ikramiye kurban bayramı maaş

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Verene de verdirene de tskler. işte Cumhuriyetin kalitesine basit bir örnek
Vayy be harbiden de müjde.Kim bilir kaç yüz dolar alınır o parayla.....
yılbaşından bu yana bayram ikramiyesi iyileştirme enflasyon farkı normal zam veriliyor iyi güzel hoş da ASGARİ ÜCRETLİLER ne olacak hiç Asgari ücretliyi düşünen yok yaşam maliyetine aylık zam geliyor Bu ASGARİ ÜCRETLİLER enflasyon karşısında yaşam maliyeti altında ezilir iken hiç gündeme getiren bu insanlar mal mı ot mu yiyecek
Bir an önce verin dolar arttıkça eriyor para....
Güzel hazinede emekliye verebilecek bir ikramiyenin olmasına sevindim.Allahım yardım et düşmanlarımızı sevindirme...Batarsak bizim Allahtan başka sığınacak kimsemiz yok.Bu millete akıl ver .
ESKİ DÖNENMELRİ(VESAYETÇİ) HATIRLIYORUM, HÜKÜMETLERİ BOĞAN FAİZ LOBİLERİ AKLIMA GELDİ, BATIK BANKALAR AKLIMA GELDİ, DOLANDIRILAN DEVLET AKLIMA GELDİ, YAHU NE EMKLİSİ ÇALIŞANLARI BİLE MADUR EDEN BİR DÖNEMDEN YİNE, SSK EMEKLİSİNİNİN ALDIĞI SADAKAYI MAAŞI HATIRLIYORUM,.BAKINIZ ŞU AN BAĞKUR EMEKLİSİ DAHİL TÜM EMEKLİLELER DEVLETİN İKRAMİYEYE LAYIK GÖRMESİ,EN AZINDAN YAŞANABİLECEK BİR MAAŞ VERMESİ.BUNLARA RAĞMEN SAYIN CUMHURBAŞKANIMZI DESTEKLEMEYEN EMEKLİLER BU İKARAMİYELERİ ÇATIR ÇATIR YİYİYORLAR.NE DEDİK 10 YIL ÖNCE ,BU BAŞBAKANIN DEĞERİNİ BİLEN BİLİR ANLAMAYANLARDA 15-20 YIL SONRA ANLAYACAKLARDIR
ya engelliler ne olacak.ama sizde haklısınız dünya sırt çevirmiş,siz görmezden geliyorsunuz doğal bişey.
vereceğiniz ikramiyeyi faturalara gelen zamlar eritti elinize sağlık
dağıtın dagitin bol keseden dağıtın dün sabah cebimizdeki 1.000 lira bu sabah 930 lira oldu ekonomi çöktü.
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