Son Dakika: EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı! Şehirlere göre akaryakıt tavan fiyat listesi!

Anadolu Yakası'nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak.

İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

UYGULAMA İKİ AY GEÇERLİ

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.

Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

'TAVAN FİYATTAN DAHA AŞAĞIDA FİYATLAR BEKLİYORUZ'

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, "Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kar oyunlarıyla bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik." ifadelerini kullandı.

Bugün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak." değerlendirmesinde bulundu.