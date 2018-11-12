Son dakika... Eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Cari denge, eylül 1,83 milyar dolar fazla verdi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin eylülde 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.
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