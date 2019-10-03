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Son dakika:Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu. Böylece beklentilerden daha az yükselen enflasyon tek haneye inmiş oldu.

Son dakika:Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

Eylül ayında enflasyon verisinin aylık yüzde 1,30 artacağı ve yıllık enflasyonun 9,60 seviyelerine düşeceği öngörülüyordu.

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AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,15 İLE KONUT GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 43,86 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GEREÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,99 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK tüfe ÜFE

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
agiz dolusu kufur etmek istiyorum ama olmuyor iste
sizin yapacağınız hesabın ben...artık yalan dolanla doldunuz bu kadar zamma nasıl bu veriler ve bu rakamlar çıkıyo anlamak mümkün değil insanların aklıyla alay ediyosunuz.gerçek rakamları açıklayın gerçek.
Tek haneli DEVRİK YERLEŞTİRME deseniz daha iyi olur.
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