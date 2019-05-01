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Son dakika: FED faiz kararını açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu.

Son dakika: FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. FED politika faizini değiştirmedi. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 - yüzde 2.50 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

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