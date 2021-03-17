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Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2021 21:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı bildirildi. (AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
abe bizdede yüzde 18 dir :))) avrupa bizi kıskanmıyor biz avrupayı kıskanıyoruz :))) yüce rabbim bu türkiye cumhuriyetine ak partiyi bir daha nasip ettirme aminnnnn
dünyadaki faiz oranları böyle biz güçlü ekonomimizle %17 faiz veriyoruz ekonomimiz çoğğ gööççlüüü yeğeniimm bakma dolara euraya maşşını onlarlamı alıyorsun... işin varsa şükret yeter refah arama siyasiler o bolluğu yaşıyor sakın seste etme yeğenimmm oyun böyüüükk sen anlamazsın. itibarın tasarrufu olmazz :)
0-25 diyorlar biz 17 ama bizi kıskanıyorlar Allahım bize sabır ver biz Müslüman onlar kafir bize faiz haram
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