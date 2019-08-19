FİNANS

SON DAKİKA! Garanti Bankası'nda genel müdür değişikliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu. Baştuğ, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı. Gerçekleşen değişiklik, ilgili makamların onayının ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

SON DAKİKA! Garanti Bankası'nda genel müdür değişikliği

Garanti BBVA’ya 1989 yılında katılan ve uzun yıllar çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Recep Baştuğ, Bankada 2013-2018 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanı alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bankadaki kariyerinin ardından Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Ciner Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak profesyonel yaşamına devam etti.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Recep Baştuğ, "Uzun yıllar görev aldığım, hem kişisel hem de profesyonel anlamda kariyerime önemli katkılar sunan Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum. Aynı zamanda Fuat Erbil’in görevi süresince imza attığı başarılı çalışmaları sürdürme fırsatı bulacağım için çok mutluyum" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'

Dört yılı genel müdürlük olmak üzere bankadaki 20 yıllık başarılı kariyerinin ardından emekli olacak Fuat Erbil de konuyla ilgili olarak, "Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan ve kapsamlı kariyerimin ardından yeni bir yola girerken, Garanti BBVA’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim de yürekten inandığım, müşteri odaklılık ve dijitalleşme alanında farklılaşma vizyonuyla çağın olanaklarını ülkeme sunmayı hedefleyen Garanti BBVA'nın topluma ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan ötürü gurur duyuyorum" dedi.

BBVA Grup CEO'su Onur Genç de, "Fuat Erbil ve Recep Baştuğ, Garanti BBVA'yı ülkenin en büyük ve en beğenilen finansal kurumlarından biri haline getiren yetkin insan kaynağını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Fuat Erbil'e Garanti BBVA CEO'su olarak sunduğu katkılarından ötürü teşekkür ediyor, Recep Baştuğ'a ise yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. (DHA)


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