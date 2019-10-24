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Son dakika: Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 22:35 | Son Güncelleme

Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Son dakika: Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Kanun tekfine göre, transit ticarette bir yükümlülük doğduğunda asıl sorumlu gümrük idaresine karşı sorumlu olacak.

Serbest dolaşıma sokulacak eşya ve gümrük vergilerinden Savunma Sanayii Başkanlığı da muaf tutulacak.

Tasfiye Edilecek Eşyalara ilişkin ceza ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1’i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde ise CIF değerinin yüzde 3’ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak.

Tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirleniyor.

Para cezalarına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Bazı kamu görevlilerinin görevli iken sahip oldukları harçsız silah ruhsatı hakkına, emekliliklerinde de sahip olmalarının sağlanması ve Kıbrıs ve Kore gazilerine harçsız silah ruhsatı hakkı sağlanıyor.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince bu Kanun kapsamındaki yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma izni verilmez, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler bekletilir.

Cumhurbaşkanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki koruma personeline ve bunların amirlerine zati demirbaş silah olarak satışına imkan sağlanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Kanunu TBMM Genel Kurulu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimbilir hangi vekile yariyacak bu degisiklik
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