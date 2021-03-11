Son Dakika haberi! Bakan Selçuk açıkladı: Engelli hibe başvuruları artık e-Devlet'ten!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli Hibe Desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 65.000 TL’ye kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Bakan Selçuk “Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız.” dedi.

Engelli Hibe Desteği başvurularının 2021 yılından itibaren e-devlet üzerinden yapılacağının bilgisini veren Bakan Selçuk, bundan sonraki dönemde ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşların rahatlıkla başvurusunu yapacağı bilgisini verdi.

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: