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Son dakika! Halkbank'tan bazı kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 02:23 | Son Güncelleme

Halkbank esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi yaptı.

Son dakika! Halkbank'tan bazı kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre faiz istisnası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKMOB) kefaleti ve bunların kefaleti olmaksızın Halkbank kanalıyla KKTC de dahil olmak üzere kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 2020’de kullandırılacak kredileri kapsıyor.

Buna göre, kapsam dahilinde 2020 yılında kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış, bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve 2020 yılında kullandırılacak krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Öte yandan, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100,000 TL’ye kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Ancak bu imkandan bakiyesi 2020 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

Bu kapsamda ayrıca, esnaf ve sanatkarlara, makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Halkbank'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kredi faizlerini düşürün ,buna hiç kimse bir şey diyemez..Tasarruf,(mevduat) faizlerini neden bu kadar düşürdünüz.? Bu nasıl ekonomi (para) yönetimi.Millete hem tasarruf edin diyorsunuz hem de getirisini acımasız oranlarda düşürüyorsunuz.Kıt kanaat tasarruf eden,parasını bankada tutan bizim gibi dar gelirlilerin cezalandırılmasıdır bu..Ne yapalım biz de paramızı çeker dövize altına yatırır yastık altına indiririz.
faiz haramdır
faiz düşerse mevduat faizi de düşer . faiz gelirini kâr görmek mantıklı değil . faiz olmasa keşke ama duzen böyle .
halkın bankası adına yakışanı yaptı seviyorum bu bankayı
Ne yaparsanız yapın esnaf bitkisel hayatta. Sadece ölümü geçiktirirsiniz. Halkta para yok ki para harcasın, esnafta gelir elde etsin. İnsanlar açlıktan intihar ediyor tabii saray bilmez onlara saraylarda ejder meyveli içecekler içip Lale Devri yaşıyorlar...
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