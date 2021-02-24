FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

Son Dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 10:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Arslan, söz konusu desteğin 100 bin liraya kadar çıkacağını belirtti.

Son Dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı.

Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.

Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak.

Paketten yararlanan acentelere Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT havale imkanı sunulacak.

TÜRSAB'a kayıtlı 10 bine yakın seyahat acentesinin paketten faydalanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
47 ilde operasyonlar başladı
47 ilde operasyonlar başladı
Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması
Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
Merkez Bankası zorunlu TL karşılık oranını artırdı
Merkez Bankası zorunlu TL karşılık oranını artırdı
Dolarda hareketlilik sürüyor: İşte son durum!
Dolarda hareketlilik sürüyor: İşte son durum!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten küçük esnafa kimse sahip çıkımıyor yazıklar olsun
EZRAİL OGLAN DAGITIYOR HESABI SİZDEN GELECEK ALLAHTAN GELSİN.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesinde son tarih 1 Mart!
Dikkat! İlk taksit ödemesinin son günü 1 Mart
Yapılandırma ödeme tarihleri ve şartları 2021: İlk taksit ödenmezse yapılandırma bozulur mu?
Yapılandırma ilk taksiti ödenmezse bozulur mu?
İşten çıkarma yasağı uzatıldı 2021: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?
İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?
Nakdi Ücret Desteği uzatıldı 2021: Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek? Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi, son durum nedir?
Nakdi Ücret Desteği son durum nedir?
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı 2021: Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, sorgulama nasıl yapılır? İşte KÇÖ bitiş tarihi 2021!
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?
Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı 2021: İşçi, personel ve memur alım şartları ve tarihleri nedir? e-devlet başvurusu linki!
İşçi, personel ve memur alımları devam ediyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.