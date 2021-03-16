Son Dakika: Hazine Bakanı Elvan'dan esnafa vergi muafiyeti müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını konuk olduğu AA Editör Masası'nda açıkladı.
Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları:
STK'larımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. STK'larımıza rapor hazırlamalarını söyledik. Bakanlığımıza iletmelerini söyledik. Reform programını duyup ve çeşitli STK'lardan gelen görüşler oldu. İlgili bakanlıklarımıza dağıttık. Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk..
Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik. Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.
Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız. AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.
Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.
Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştirdiklerini belirten Elvan, kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracaklarını söyledi.
Bakan Elvan, "Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak." dedi.
Bakan Elvan, kamu ihaleleri ile ilgili, "Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak." diyerek, "Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.
Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirliğin önemli olduğunu belirten Elvan, "Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.
"Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz." ifadesini kullanan Elvan, "Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor." şeklinde konuştu.
Bakan Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacının, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.
Elvan, "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda." dedi.
"Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankasının elini güçlendirecek, para politikalarını tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Arz sıkıntısı kaynaklı fiyat artışı varsa arza yönelik tedbirlere burada karar verilecek." ifadesini kullanan Bakan Elvan, "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.
Bakan Elvan, "Kripto para ve dijital para çok farklı şeyler Merkez Bankası bunun üzerinde çalışıyor. İkdisadi ve mali alt yapı, hukuki alt yapı, teknololik alt yapı olarak çalışma yapılacak. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık." diyerek, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var. İkdisadi ve mali alt yapımızı dijital paraya uygun hale getireceğiz." şeklinde konuştu.
Elvan, "Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız. " ifadesini kullandı.
"Hiçbir şekilde TÜİK'e müdahale etmemiz söz konusu değildir" diyen Elvan, "TÜİK'i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz, en kısa sürede de bunu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
(AA)
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