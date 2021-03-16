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  4. Son Dakika: Hazine Bakanı Elvan'dan esnafa vergi muhafiyeti müjdesi!

Son Dakika: Hazine Bakanı Elvan'dan esnafa vergi muhafiyeti müjdesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 10:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu AA Editör Masası'nda Ekonomi Reform Paketi'nin detayları hakkında açıklamalarda bulunuyor... Esnafa vergi muhafiyeti müjdesi veren Bakan Elvan, ücretsiz izne çıkan vatandaşlarında istihdam teşvikinden yararlanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını konuk olduğu AA Editör Masası'nda açıklıyor.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları:

  • STK'larımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. STK'larımıza rapor hazırlamalarını söyledik. Bakanlığımıza iletmelerini söyledik. Reform programını duyup ve çeşitli STK'lardan gelen görüşler oldu. İlgili bakanlıklarımıza dağıttık. Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk..

  • Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik. Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.

  • Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız. AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.

  • Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.

  • Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız.

    • ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLARA MÜJDE

    • Ücretsiz izne ayrılanlar istihdam teşvikinden yararlanacak.

    ESNAFA VERGİ MUHAFİYETİ

    • (Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

    'KAMU FİLO YÖNETİMİ SİSTEMİ'

    Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştirdiklerini belirten Elvan, kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracaklarını söyledi.

    Bakan Elvan, "Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak." dedi.

    FİYAT İSTİKRARI

    "Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz." ifadesini kullanan Elvan, "Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor." şeklinde konuştu.

    Bakan Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacının, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

    Elvan, "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda." dedi.

    KAMU İHALELERİNDE SERTİFİKASYON SİSTEMİ

    Bakan Elvan, kamu ihaleleri ile ilgili, "Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak." diyerek, "Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

    Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirliğin önemli olduğunu belirten Elvan, "Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

    'DİJİTAL PARA VE KRİPTO PARA FARKLI'

    Bakan Elvan kripto para sorusuna şu açıklamaları yaptı;

    • Kripto para ve dijital para çok farklı şeyler Merkez Bankası bunun üzerinde çalışıyor.

    • İkdisadi ve mali alt yapı, hukuki alt yapı, teknololik alt yapı olarak çalışma yapılacak.

    • İkdisadi ve mali alt yapımızı dijital paraya uygun hale getireceğiz.

    Ayrıntılar geliyor...

    (AA)

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    Okuyucu Yorumları 45 yorum
    BOŞ MUHABBET BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL ÜLKEDE HAYAL SATMAK BEDAVA.
    lafontenden masallar güzel uyku verir
    bir kaç milyon esanfın daha canı yanacak
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
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