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Son dakika: Hazine Bakanlığı'ndan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IMF heyetinin, bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemektedir." denildi.

Son dakika: Hazine Bakanlığı'ndan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

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Anahtar Kelimeler:
hazine bakanlığı IMF türkiye

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