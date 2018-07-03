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Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı.

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 14 artması beklenen TÜFE, yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a sıçradı. Böylelikle 2003 bazlı endeks tarihinin en yüksek seviyesi kaydedildi. 2003 bazlı endeksin bir önceki zirvesi yüzde 12,98 ile Kasım 2017 tarihinde görülmüştü.

Çekirdek TÜFE, haziranda yüzde 14.60 seviyesine yükseldi.

Yurtiçi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 3.03 artarken, yıllık bazda yüzde 23.71'e yükseldi.

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TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

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Aylık en yüksek artış gıdada

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ulaştırma grubunda

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Yıllık üretici fiyatları yüzde 23.7'ye yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,16, elektrik ve gaz yüzde 1,97, su sektöründe yüzde 1,20 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5,18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 düşüş gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
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