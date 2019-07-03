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Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Piyasaların merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu.

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 8,8 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 1,58 İLE EV EŞYASI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,57 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon tüfe ÜFE

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