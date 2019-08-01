FİNANS

Son dakika: Hükümetin memurlara zam teklif tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacak.

Son dakika: Hükümetin memurlara zam teklif tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bugün yapılan ilk toplantıyla başlayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin takvimi netleşti.

Buna göre, yarın başlayacak komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'ta devam edecek. Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek aranın ardından taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI 16 AĞUSTOS'TA

Taraflar, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı ise 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

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