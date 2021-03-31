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Son Dakika I Bakan Pekcan: 'Esnafa verilen ciro kaybı desteğinin başvuru süresi uzatıldı!'

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 17:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dakika açıklaması yaparak esnaflara verilen ciro kaybı ve kira desteği başvurularının devam ettiğini belirtti.

Son Dakika I Bakan Pekcan: 'Esnafa verilen ciro kaybı desteğinin başvuru süresi uzatıldı!'

Bakan Pekcan tarafından yapılan son dakika açıklamasında;" Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık." denildi.

KİRA DESTEĞİ VE CİRO KAYBI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 NİSAN

Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
1000 lira elektrik su prası bile değil 1 ay komple kapatmaya gidin bitsin bu illet bizde sizin bu sadakanıza kalmayalım yükselen Türkiye
daha önce başvuru yaptıkta ne oldu gelir kaybi reddedildi kira desteği reddedildi süreyi boşuna uzatmışlar.
sadece restorant kafe lere destek var diger meslekler dis ulkerdenmi?
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