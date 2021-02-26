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Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2021 16:41 | Son Güncelleme

Vergi borcu ödemesi/yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak.

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için vergi dairelerinin hafta sonunda da açık olması için 81 il valiliğine genelge gönderildi.

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SON TARİH 1 MART

“Vergi ve Borç Yapılandırma” konulu genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarihin 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi. Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi.

HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idarelerinin de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi. Bu çerçevede ödemenin son tarihi olan 1 Mart günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde vatandaşlar, yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

ÖDEME YAPACAKLAR DİKKAT

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak. Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personel ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
insanı yaşat ki devlet yaşasın devleti yaşat ki insan yaşasın bugüne kadar hiç bir devlet büyüklerimiz böyle teşvik yapmamıştir. tebrik ediyorum devletimi bu arada reis doğum günün kutlu olsun bir ömür boyu mutluluklar dilerim nice yıllar hep beraber olmak şartıyla amin.
hafta sonu millet vergi ödemeye çıkar artık.. yersen :)))
hafta sonu sokağa çıkma yasağı yokmu?
iş vergi ödemesi olunca kısıtlama olmuyor herhalde.
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