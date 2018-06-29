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Son dakika... İhracat rakamları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2018 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son dakika... İhracat rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3 artarken ithalat yüzde 1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 3,1 arttı.

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Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 19,3 arttı

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında yüzde 45 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 50,9 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mayıs ayında 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile İngiltere izledi.

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Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,2’dir.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 11,5 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2’dir. Mayıs ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,8’dir.

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