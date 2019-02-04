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Son dakika: İhracat rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

İhracat, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu.

Son dakika: İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak ayı ihracat gelişmelerini açıkladı.

Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracat 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre ise 13 milyar 904 milyon dolar oldu.

Aynı ayda ithalat ise; özel ticaret sistemine göre 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Pekcan, 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerinin hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşılacağı bilgisini verdi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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