FİNANS

Son dakika! İlaç stoklayanlar tespit edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı ortaya çıktı. Son dakika habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca denetimlerin artacağını belirtti.

Son dakika! İlaç stoklayanlar tespit edildi

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliğiEv ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği
6 yıllık hasret bitiyor! 6 yıllık hasret bitiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İlaç eczane

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Fiyatları iki katına çıkmıştı! Düşürmek için yöntem geldi

Fiyatları iki katına çıkmıştı! Düşürmek için yöntem geldi

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Telefon alacaklar dikkat! Nisan'a kadar uzatıldı

Telefon alacaklar dikkat! Nisan'a kadar uzatıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Soğana zam gelir manava kızarsın, ülke batar Amerika ya kızarsın, ilaç bulunmaz eczacı ya. Herkes çıplak Bi siz giyiniksiniz. Sütte leke var siz de yok. Valla bu halka her şey müstehak
Herkes stok çu kafir ateist bir siz müslüman
Lokantacı Baklavacı Kokoreç çi derken Şimdide Pilavcı ... Bütün Bunlar DIŞ GÜÇLER Canım.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Avrasya Tüneli'nde fiyat artışı yok

Bakanlıktan Avrasya Tüneli zammı açıklaması

Siirt fıstığının fiyatı son 3 yılda yüzde 100 arttı

Fiyatı son 3 yılda yüzde 100 arttı

Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği

Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Dünyada altına talep son 50 yılın zirvesine ulaştı

Altın 50 yılın rekoru kırıldı

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.