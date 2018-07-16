Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile yüzde 16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 47,9

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.