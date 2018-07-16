FİNANS

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

TÜİK, Nisan Ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı mart ayında gördüğü yüzde 10,1 seviyesi sonrası nisanda da düşüşünü sürdürerek tek haneye indi.

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile yüzde 16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 47,9

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53

İşgücü 2018 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,3

Nisan 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak %22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 28 milyon 818 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak %47,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak %10,3 oldu.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Moody's, Türk bankaları uyardıMoody's, Türk bankaları uyardı
Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyorMilyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işssizlik TÜİK

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Diğer Haberler
Moody's, Türk bankaları uyardı

Moody's, Türk bankaları uyardı

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.