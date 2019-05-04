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Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek, 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını açıkladı.

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

İstanbul'da Halk Ekmek, ramazan pidesi fiyatını 1 lira olarak duyurdu. İBB'ye bağlı olan İstanbul Halk Ekmek, 300 gramlık ramazan pidesini 1 liradan satacak.

Kurumun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gr.lık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu’nda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 TL’den satışa sunulacaktır.

Bütün İstanbullulara Hayırlı Ramazan’lar diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
helal sana imamoğlu
Işte binali reisin adaleti helal olsun
halkı düşünen parti,CHP, yaparsa Halk partisi yapar, İMAMOGLU yapar....
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