Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

İstanbul'da Halk Ekmek, ramazan pidesi fiyatını 1 lira olarak duyurdu. İBB'ye bağlı olan İstanbul Halk Ekmek, 300 gramlık ramazan pidesini 1 liradan satacak.

Kurumun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gr.lık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu’nda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 TL’den satışa sunulacaktır.

Bütün İstanbullulara Hayırlı Ramazan’lar diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz

