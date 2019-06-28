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Son dakika! Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son dakika! Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 76,5 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında yüzde 64,6 iken, 2019 Mayıs ayında yüzde 89,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 8,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %8,1 arttı, ithalat %4,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12 arttı, ithalat yüzde 19,7 azaldı.

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EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mayıs ayında 1 milyar 890 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 623 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 619 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolar ile ABD izledi.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,2'dir. Mayıs ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15'tir.

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GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 16 MİLYAR 803 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,4 artarak 16 milyar 803 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,1 azalarak 18 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,6 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret

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