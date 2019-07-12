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Son dakika! Mayıs ayı sanayi üretim endeksi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Son dakika! Mayıs ayı sanayi üretim endeksi açıklandı

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

0,08'LİK DÜŞÜŞ

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Bu dönemde 121 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl mayısta 121,1 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

MADENCİLİK ARTTI

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 yükseldi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretim endeksi TÜİK

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