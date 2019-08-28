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Son dakika! Memurların zam oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı.

Son dakika! Memurların zam oranı belli oldu

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
rezilliğe devam
yuhh yaa cok yazik
Ne tarih ne toprak affetmeyecek sizi...Yazıklar olsun !!!
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