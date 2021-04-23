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Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

23.04.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indi. Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir, karşı karşıya kalacaktır.

Bugün rezerv konusu tartışılırken, o günkü şartları değerlendirmemiz ve o günkü şartlara bakmamız gerekiyor.

Merkez Bankası bireylere dolar satmıyor. Düşük kurdan döviz satmak mümkün değil. Yapmak isteseniz dahi yapamazsınız.

128 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI: ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Merkez Bankası dünyanın en şeffaf merkez bankalarından biridir. Gizli kalsaydı, biz kimseye 128 rakamını söylemedik. Bu arkadaşlar bu sayıyı nereden aldılar?

Kafa karıştırmak için algı operasyonu yapıyorlar.

2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indi. Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir, karşı karşıya kalacaktır.

O gün öyle yapıldı, böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Hiç kimsenin burnu kanamadan 2020 pandemi krizi atlatılmıştır.

Türkiye'nin 90 milyar dolar brüt rezervi bulunmaktadır.

Kaybolan rezervler diyorsunuz ya, o rezervler varlık ile yokluk olarak yer değiştirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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